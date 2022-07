Incidente in parapendio per Vic di Radio Deejay: «La vela si è chiusa a 5 metri da terra, sono tanto rotto»

Gli affezionati della radio se ne saranno accorti: questa settimana su Radio Deejay all'appuntamento di mezzogiorno con Vic e Marisa manca una una parte del duo. Il motivo lo ha spiegato lo stesso speaker di Monza in un post su Instagram: un brutto incidente in parapendio e ora Vittorio Lelli è ricoverato in ospedale con diverse fratture.

L'incidente sul lago d'Iseo

La foto di una mano con attaccati gli aghi della flebo è accompagnata da un breve maa esaustivo messaggio in cui prima spiega cosa è accaduto: «Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me». Appassionato di sport, dallo sci alla vela passando per golf e moto, Vic è rimasto vittima dell'incidente la scorsa domenica sul lago d'Iseo, sulle colline alle spalle di Sale Marasino.

Le condizioni di salute

«Sono tanto rotto - continua il post - ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po' di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un'ondata d'amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l'avrei retta)».

L'affetto di amici e colleghi

Tanto affetto dai colleghi della radio, a partire da Federico Russo che lo sostituisce temporaneamente ai microfoni e che scherza: «Ricordati il lato positivo della faccenda: me la sto sorbendo io lei. Anche tutto rotto sei più in forma di me». Il riferimento è alla compagna di microfono Marisa Passera, che ieri in radio ha raccontato dell'incidente: «Non abbiamo voluto parlarne prima perché era giusto che lui raccontasse cos’era successo, quindi abbiamo fatto finta di niente ma con il cuore gonfio e pesante per la preoccupazione. Il Vic stava facendo uno degli sport che piacciono a lui e io non farei mai nella vita. Ha avuto un incidente di cui non è responsabile, ma è tanto rotto». L'augurio, da parte di tutti, è di tornare presto.