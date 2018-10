Niicola, il più bello d'Italia è un ingegnere di Vico Equense

Sabato 20 Ottobre 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 09:47

VICO EQUENSE - «Da piccolo sognavo di diventare uno sportivo: ho sempre giocato a basket. Adesso porto la fascia di Mister Italia, ma non l'avrei mai immaginato». Così Nicola Savarese, Mister Italia 2018, racconta un po' di sè in occasione della cerimonia organizzata dal Comune di Vico Equense. La città ha, infatti, voluto omaggiare il 31enne del territorio che si è aggiudicato il primo posto al più importante concorso di bellezza italiano. «È un ragazzo che proviene da una famiglia semplice, una persona discreta, un lavoratore - ha affermato il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore - Il suo primo traguardo è stata la laurea in ingegneria. Il messaggio che si vuole trasmettere è proprio questo: non è necessario dire, fare certe cose e provenire dal mondo dello spettacolo perchè anche con un'esperienza semplice, onestà e dedizione al lavoro si può diventare Mister Italia».Laureato in ingegneria civile, Nicola lavora presso uno studio a Vico Equense. Ogni mattina continua a recarsi lì e, con la nuova avventura, cercherà di conciliare tutto senza lasciare la sua attività principale. «Mi sono un po' incasinato la vita - racconta, sorridendo - ma non lascerò mai il lavoro per cui ho fatto tanti sacrifici. Cercherò di unire anche i nuovi impegni che arriveranno. Intanto sto anche studiando come attore». Vive nella frazione collinare di Bonea insieme ai genitori e al fratello. Ha ancora gli occhi pieni di emozione quando racconta la sera della vittoria. «Non riuscivo a crederci, è stato bellissimo. Ho partecipato al concorso per gioco, in realtà avevo accompagnato un amico: è stata un'esperienza del tutto inaspettata. E in quel momento ho subito condiviso quell'emozione con gli altri campani con cui avevo legato e che stavano lì con me. Poi immediatamente dopo con la famiglia e con gli amici». La città di Vico Equense ha consegnato una targa a Mister Italia durante una cerimonia in cui è stato trasmesso un video per raccontare la vita del 31enne. «Sono felice che i miei concittadini mi abbiano organizzato questa festa, è un momento che non dimenticherò mai».