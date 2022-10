Victoria Beckham, la figlia 11enne Harper Seven e l'abito che fa discutere: «Inappropriato»

Ultimo giorno della Paris Fashion Week, ma la gioia del debutto della collezione di Victoria Beckham nella Ville Lumière si smorza sotto il peso delle critiche web per la scelta dell'abito della figlia di 11 anni Harper Seven Beckham.

Victoria Beckham, il web insorge contro l'abito scelto per la figlia di 11 anni Harper Seven: «Inappropriato»

La bambina, da autentica fashion addicted, non poteva certo mancare l'appuntamento in front row insieme al padre David e ad Anna Wintour, tuttavia il suo abito scollato ha fatto storcere il naso a più di un utente. Il vestito scelto per l'occasione, un long dress nero senza maniche con décolleté in pizzo traforato, poi riproposto identico in versione rosa e in versione gialla, è stato giudicato troppo osé dai follower dell'ex Spice Girl, che l'hanno criticata per avere sessualizzato la ragazzina.

Non sono bastate le sneakers a smorzare il look e ad attenuare le critiche. «Perché un genitore dovrebbe far indossare un abito così alla figlia di 11 anni? È un bel vestito ma è chiaramente per una donna adulta» ha scritto qualcuno. «Harper sembra troppo giovane per quell’abito» ha commentato un altro utente. E ancora: «Lasciate che i bambini siano bambini. Quella scollatura è inappropriata». E pensare che poche settimane fa la stessa imprenditrice aveva svelato di essere stata criticata dalla figlia Harper per le sue minigonne troppo corte, all'epoca della sua carriera da popstar.

La coppia per il momento ha preferito non rispondere alle critiche, godendosi l'ultima sera a Parigi prima del proprio ritorno a Londra.