Victoria Beckham in rosso, per la sua azienda perdite per quasi 64 milioni di euro

Victoria Beckham ha detto addio alle Spice Girls, anche dopo la reunion della band che ha fatto la storia del pop negli anni '90, scegliendo di continuare la propria avventura imprenditoriale. Ma i fatti non sembrano darle ragione.

Victoria Beckham in rosso

Victoria Beckham ha dei brand che portano il suo nome: uno è di moda (abiti e accessori), un altro nel settore del make-up. L'azienda Victoria Beckham, però, ha un bilancio in rosso di quasi 54 milioni di sterline (quasi 64 milioni di euro): lo riporta il Mirror. A pesare in gran parte sugli affari (finora negativi) del brand della moglie di David Beckham la crisi generata dalla pandemia ma anche i prezzi eccessivi dei capi, come ad esempio 400 sterline (oltre 470 euro) per un paio di jeans o 500 sterline (quasi 600 euro) per un maglione. A nulla sembra esser valsa la riduzione del 57% delle perdite operative, ottenuta contenendo i costi e rendendo il business più economicamente sostenibile nel lungo termine.

Il business Beckham in salute

Nonostante le ingenti perdite del brand di moda di Victoria Beckham, l'ex 'Posh Spice' può sorridere per gli utili dell'azienda Victoria Beckham Beauty, che si occupa di make-up e cura della bellezza. Victoria e David Beckham, insieme, hanno diversi investimenti e aziende e le perdite del marchio di moda sono irrisorie rispetto al patrimonio della coppia. In totale, gli utili dell'ex calciatore e dell'ex cantante delle Spice Girls ammontano a quasi 12 milioni di sterline (oltre 14 milioni di euro). Chi porta più soldi a casa resta David Beckham, grazie alle ricchissime sponsorizzazioni con brand di lusso o internazionali come Tudor, Haig o Adidas.