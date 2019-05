Victoria Beckham e il segreto dell'eterna giovinezza: «Bevo acqua di luna piena»

Martedì 21 Maggio 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. L'ex Spice Girls, moglie di David Beckham, ha 44 anni ma la sua pelle non ha alcuna intenzione di cedere all'età. E così lei stessa, vera e propria icona della cura del corpo e della bellezza, ha svelato l'ultimo trattamento a cui si è sottoposta:. Per farlo ha scelto un resort di lusso in Germania, il Lanserhof Tegernsee. Un weekend per disintossicarsi da tossine e riprendere il cammino verso una forma perfetta.La bevanda scelta, come riportato da Page Six, si chiamadella St. Leonhards Quellen. È stata ribattezzata "acqua di luna piena" perché imbottigliata proprio in quei giorni direttamente dalla fonte di Bad Leonhardspfunzen. I benefici dovrebbe aiutare l'organismo a preservarsi in salute mantenendo la giovinezza della pelle.Victoria Beckham ha condiviso su Instagram il suo soggiorno e ha mostrato questa "acqua di luna piena" nelle sue stories. Questa, per gli amanti, è la descrizione del prodotto che al suo interno sembra nascondere l'elisir della giovinezza: «Il fisico Max Planck ha scoperto che tutto risuona in questo universo in diverse frequenze - si legge nel sito ufficiale - Il pioniere della bio-risonanza Paul Schmidt ha compilato queste frequenze misurate in Hertz per il corpo umano, i suoi organi e stati mentali ed emotivi. Con le moderne apparecchiature di bio-risonanza, le nostre acque vengono regolarmente esaminate mirando le loro frequenze Hertz affinché donino il maggior beneficio possibile al corpo umano».