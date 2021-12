Victoria Beckham, la pop star lancia un set di maschere per dormire da 213 dollari. Fan in delirio

Set di mascherine ultra lussuose. E' la nuova creazioe della pop star, ora stilista, Victoria Beckham ha rilasciato un set di maschere per dormire in edizione limitata per un costo di 213 dollari. Il set nasce da una collaborazione tra la moglie di David Beckham e l'azienda di maschere in seta SLIP. Una unione tesa a creare il marchio: Power Sleep Set.

APPROFONDIMENTI GRANDE EVENTO Spice Girls, il ritorno nel 2023: in preparazione un tour ma senza... STORIE DAL MONDO Beckham-Qatar, accordo da 177 milioni. La gaffe del paladino dei... LYST INDEX Da Gucci alla borsa Telfar, ecco brand e accessori più...

Il costoso set di tre pezzi include un siero rigenerante cellulare da 15 ml, una crema idratante per il ringiovanimento cellulare da 15 ml e una maschera di seta VBxSLIP. Secondo il sito web del prodotto, l'ex star delle Spice Girls ha dichiarato: «C'è un regalo più lussuoso di una buona notte di sonno—per la mente, la pelle e l'anima? Il nostro incredibile Power Sleep Set sarà senza dubbio amato da tutti nella tua lista. Ed è portatile, così puoi stare tranquillo, ovunque tu stia colpendo il cuscino».

E ancora si legge: «La mia ricetta per una pelle luminosa è un potente trattamento per la pelle e un buon riposo notturno. Ho usato la federa di seta di Slip per anni e ora non riesco ad addormentarmi senza la mia maschera per il sonno VB Slip».

La splendida maschera di seta ha un design a guscio di tartaruga con le iniziali di Victoria ricamate su un lato. Sembra che il feedback del prodotto sia ottimo: «appare meglio all'istante» ed è più «idratata, levigata, sollevata e radiosa». Dunque, coloro che usano il set possono aspettarsi di vedere la loro pelle «fondamentalmente più sana: rimpolpata, rassodata ed equilibrata, con arrossamenti ridotti per una carnagione naturalmente luminosa».

Al momento, il trio del set da notte è in vendita al prezzo scontato di 152 dollari.

Sui social, i fan di Victoria si sono ribellati perchè impossibilitati a poter comprare il set e hanno giustificato la pelle della pop star come una conseguenza del prodotto sponsorizzato: «Wow, non c'è da stupirsi se sei così incredibile».