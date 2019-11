Emanuele Filiberto e il video virale: «Era per giocare, ma il risultato è stato allarmante»

«Gli italiani e l'Italia, meritano, a mio avviso, più di quanto ha attualmente». Lo sostiene Emanuele Filiberto di Savoia protagonista, ieri, di un video diventato virale nel quale annunciava che «I reali stanno tornando». In realtà, come spiegato dopo, si trattava di una trovata promozionale per promuovere la nuova serie di The Crown su Netflix. Ma in molti l'hanno preso sul serio, allarmandosi. Invece è proprio Emanuele Filiberto, che oggi ha presenziato alla cerimonia per il 150esimo anniversario dela nascita di Vittorio Emanuele III a Vicoforte (Cuneo), ad allarmarsi a sua volta.

«Trovo allarmante che un video fatto per giocare abbia avuto tutto questo seguito. Se ne è parlato tantissimo, e vedere cosa ha suscitato, nel bene e nel male, dimostra che in Italia c'è un grande disagio politico e sociale - ha detto - Questo mi rattrista molto perché gli italiani e l'Italia, meritano, a mio avviso, più di quanto ha attualmente».

