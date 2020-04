I figli del calciatore O'Hanlon imitano tutti i gol del secolo: e c'è anche il cucchiaio di Totti

Vuoi vedere tutti i gol del secolo? Nessun problema, ci pensa Sean O'Hanlon, calciatore inglese in forza nella Football League Two, che in questo periodo di quarantena forzata, ha pensato bene di far eseguire ai suoi due figli le performance dei mitici goleador della storia. Papà alla regia e i ragazzini in campo col pallone.

Coronavirus, dramma Usa. «Sarà una Pearl Harbor». In sole 24 ore oltre 2.500 morti

Coronavirus, bufera Manchester City: Walker organizza un festino in quarantena

Stessa azione, stesse mosse, stessi gesti e capriole. Scenario, il loro giardino di casa, con tanto di porte. Si parte con Wayney Rooney contro il West Ham nel 2017 a CR7 quando militava nel Manchester United fino al cucchiaio di Totti contro l'Inter e "La mano de dios" di Maradona ai Mondiali del 1986. Passando per Christiano Ronaldo contro Portsmouth nel 2008. Uno spettacolo un un minuto e mezzo, con tanto di colonna sonora.

GOAL OF THE CENTURY. CHOOSE YOU’RE FAVOURITE GOAL! pic.twitter.com/wM2cvnrAgl — Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 4, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA