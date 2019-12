Gianni Morandi, l'ex moglie Laura Efrikian a Vieni da me: «Abbiamo perso nostra figlia». Caterina Balivo in lacrime. L'attrice veneta è stata ospite del salotto di Rai1 e ha parlato dell'amore con Gianni Morandi. Raccontando anche un momento molto doloroso della loro storia.

Ecco le parole di Laura Efrikian: «Quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà bene. Invece poi la realtà ti mette di fronte a un dramma. Ancora non ho ricordi ben precisi. Ho partorito ad otto mesi. Ricordo la corsa in clinica, verso la sala operatoria, le lenzuola bianche. Poi torno in camera e vedo che mi portano solo fiori. Dopo un po’ tornano le infermiere, prendono i fiori e li portano via. Sentivo una sensazione di disagio. Poi Gianni venne, fu molto bravo, trovò le parole giuste. Eravamo due ragazzi che affrontano una tragedia». Caterina Balivo si commuove.

Laura Efrikian conclude parlando della sua vita attuale, il volontariato in Kenya e i cinque nipotini: «Mi sento la donna più felice del mondo».

Ultimo aggiornamento: 22:07

