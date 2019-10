Maria Teresa Ruta choc a Vieni da me: «Hanno tentato di violentarmi...». Caterina Balivo si commuove

o

Eva Robins a Vieni da me: «Sto per sposare una donna molto conosciuta». Caterina Balivo reagisce così

Maria Teresa RutaCaterina Balivsi commuove. La conduttrice piemontese si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Rai1, rivelando anche un episodio molto doloroso della sua vita.Cinque anni prima di concoscere l'ex marito Amedeo Goria, Maria Teresa Ruta fu vittima di un tentativo di violenza sessuale. Ecco la sua testimonianza: «Cercavo di coprirmi, non volevo parlarne con nessuno, mi sentivo in colpa perché non mi ero accorta che mi stavano pedinando».E sarebbe stato proprio l'amore di Amedeo Goria che l'ha aiutata a superare il trauma. «Quando capì le mie difficoltà - conclude Maria Teresa Ruta - ne parlammo e gli spiegai cosa mi era successo.».