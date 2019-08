Vigor Bovolenta, la vedova rivela: «Ho ritrovato l'amore con una donna»

Martedì 20 Agosto 2019, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 21 Agosto, 07:30

Sono passati 7 anni dalla tragica morte del pallavolista Vigor Bovolenta. La moglie, Federica Lisi, ha recentemente rilasciato un'intensa intervista a Libero, raccontando come quel 25 marzo 2012 la sua vita sia cambiata per sempre.Suo marito Vigor Bovolenta quel giorno la lasciava, stroncato da un arresto cardiaco nel bel mezzo di una partita tra la sua Forlì e la Lube Macerata. La sua vita però, anche e soprattutto per i loro 4 figli, doveva andare avanti. E a due settimane dalla morte di Vigor, Federica ha poi scoperto di essere nuovamente incinta: le sue creature sono così diventate 5.Oggi, fortunatamente non è più da sola a crescerli e con lei c'è la sua nuova compagna, Pia Tuccitto, autrice e cantautrice.«Con Pia la mia vita è cambiata completamente. Ci siamo incontrate casualmente al “Roxy Bar” da Red Ronnie. Io le ho regalato il mio libro e lei il suo singolo. Sentendo le sue canzoni ci siamo rese conto che l’intreccio delle nostre vite era perfettamente magico», ha raccontato Federica al quotidiano Libero, aggiungendo di fare cormai coppia fissa con Pia anche sul palcoscenico grazie a “Ioelei”, uno spettacolo nato dalla fusione delle loro idee sulla vita e «che vuole trasmettere la voglia di vivere e di amare».«Siamo probabilmente due “pazze” e l’unione della nostra follia ha creato una bomba. Mi sono buttata completamente in un’altra vita e sono molto serena. Provo sensazioni ed emozioni bellissime. Il nostro è un apporto puro. Siamo due donne con quattro palle».