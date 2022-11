Vince 30 milioni di euro alla lotteria, ma non lo dice alla moglie e al figlio

Vince 30 milioni di euro alla lotteria, ma non lo dice a moglie e figlio. Un papà ha deciso di mantenere segreto sulla sua vittoria. Perché? Aveva paura che la notizia li rendesse pigri. L'uomo, che ha tenuto nascosta la sua identità indossando un bizzarro costume da personaggio, ha raccolto la somma sbalorditiva in un ufficio della lotteria a Nanning, in Cina. Il padre, conosciuto solo con il nome di Mr Li, ha detto che, nonostante fosse entusiasta della notizia, doveva pensare a come avrebbe avuto un impatto sullo stile di vita della sua famiglia.

La donazione

Ha raccolto le sue vincite la scorsa settimana, per un totale di 171,6 milioni di yuan al netto delle tasse (£ 20,4 milioni). Il signor Li dice di aver donato 5 milioni di yuan (£ 600.000) in beneficenza, secondo Nanning Evening News. "Non l'ho detto a mia moglie e mio figlio per paura che sarebbero stati troppo compiaciuti e non avrebbero lavorato, o lavorato sodo in futuro", ha detto.

Li being the second most common last name in China, lots of men in Nanning can expect some tough questions...

A man identified only as Mr. Li who won $30 million on the lottery is keeping the price a secret from his wife and child so they don't get lazy. https://t.co/LmoMEJichg — leen vervaeke (@leenvervaeke) November 1, 2022

La combinazione vincente

Il padre ha acquistato 40 biglietti della lotteria da un negozio situato nella città a est di Nanning, chiamato Litang. La società della lotteria ha pagato 5,48 milioni di yuan per ogni biglietto che presentava gli stessi sette numeri 2, 15, 19, 26, 27, 29 e 2. Il signor Li ha detto di essere sceso dal treno e di essere andato direttamente in città per ritirare il suo premio di 219 milioni di yuan (26 milioni di sterline).

Il weekend in hotel

È rimasto in un hotel durante il fine settimana prima di rivendicare l'enorme somma lunedì scorso (24 ottobre). "Non ho lasciato l'hotel perché avevo paura di uscire e perdere il biglietto della lotteria", ha spiegato. Dopo aver giocato alla lotteria per oltre un decennio e aver vinto solo piccole somme, il padre dice di non essere sicuro di cosa farà della sua fortuna.