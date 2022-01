Gratta e vince un milione di dollari, è il quarto jackpot della sua vita: «Ma non fate come me»

Quando si dice nato con la camicia: Mike Luciano, un 55enne della Pennsylvania, ha vinto un milione di dollari da un Gratta e vinci e, come se non bastasse, si tratta del quarto jackpot che si aggiudica dal 1999. Il biglietto vincente da 20 dollari è stato acquistato da Luciano il 6 gennaio: già a gennaio del 2021 aveva vinto 500mila dollari, nel 2016 3 milioni e 100mila nel 1999.

La fortuna vien giocando

Secondo Luciano, la sua fortuna viene proprio dal fatto che ogni anno spende molto (troppo) al gioco. «Sono convinta che nessuno vince così tante volte senza giocare più di quanto dovrebbe. Per me è una dipendenza», ha detto all'Altoona Mirror nel 2021. «Le persone non dovrebbero farlo - ha aggiunto - io non potrei essere più grato per ciò che mi succede, ma non voglio che pensino che potrebbe succedere anche a loro».