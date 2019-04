Vince per sbaglio alla lotteria, puntando al gioco virtuale delle corse di cavalli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 16:21

Negli Stati Uniti, un uomo che ha sbagliato a comprare biglietto della lotteria ha vinto un premio di 13mila dollari pari a circa 11mila euro.Come racconta kslottery, Rick Foreman non aveva mai giocato al gioco virtuale di corse di cavalli organizzato dalla lotteria Racetrax nello stato del Kansas. «Volevo provare, così ho comprato un biglietto e pensavo di aver scommesso 4 dollari su una sola gara, invece avevo giocato su 10 gare», ha raccontato.A causa dell'errore commesso, il saldo finale del conto è stato 40 dollari, e sebbene fosse più di quello che inizialmente aveva preventivato, l'uomo ha deciso di effettuarlo lo stesso.«Ho preso il biglietto e mi sono seduto al tavolo per guardare le gare, la quarta gara è stata quella in cui ho vinto», ha aggiunto il fortunato. Foreman ora progetta di utilizzare i profitti per saldare i suoi debiti e ha anche annunciato che continuerà a giocare a quella lotteria perché è diventato il suo nuovo spasso fortunato.