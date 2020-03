Domenica In, Vincenzo Mollica e l'addio alla Rai: «Non ho mai chiesto nulla a nessun direttore, mi sono sempre tenuto la possibilità di mandarli a fan***»

Vincenzo Mollica ospite a Domenica In nel primo giorno dopo il suo pensionamento. Lo storico volto degli spettacoli del TG1 ha raccontato la sua lunghissima carriera a Mara Venier che gli ha dedicato una lunga intervista, parlando delle sue interviste e dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno molto amato.



Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mollica ha saputo dare un grande contributo alla cultura italiana, con i suoi servizi e le sue interviste, con grande professionalità, educazione ed eleganza, caratteristiche che lo hanno reso molto amato da personaggi dello spettacolo che proprio durante la trasmissione hanno voluto mandargli dei messaggi di ringraziamento e di auguri per la fine della sua carriera dopo 40 anni di lavoro in Rai.Tra le persone che sono intervenute anche il direttore del TG1, Stefano Coletta, che lo ha ringraziato. Vincenzo, ironico come sempre, racconta di aver avuto ben 24 direttori nel corso della sua carriera: «24 piani editoriali diversi, ma mi sono sempre trovato bene», poi lancia la stoccata: «Non ho mai chiesto nulla a nessun direttore, mi sono sempre tenuto la possibilità di mandarli a fan***». Tra il pubblico scoppiano le risate e Vincenzo precisa citando Fellini e ricordando quello che gli disse anni fa: «Mai sbagliare il tempo di un addio o di un vaffa*** perché se lo sbagli solo di un secondo ti si potrebbe ritorcere contro».