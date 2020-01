Violenta turbolenza in aereo, l'hostess riporta fratture multiple alle gambe

Boeing cancella il Natale: niente bonus per le feste ai dipendenti dopo gli incidenti al 737 Max

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima l'incidente choc, poi la beffa: una, durante una violentissima, ha riportato ben. Un incidente così grave da rendere la giovane hostess ancora convalescente, dopo cinque mesi, ma come se non bastasse, la ragazza oggi reclama un'indennità mai arrivata.Il motivo?, giovane assistente di volo inglese, lavorava per, la grande compagnia britannica di voli e viaggi recentemente finita in. L'incidente che l'ha coinvolta risale allo scorso agosto, poco più di un mese prima del fallimento ufficiale dell'azienda: su un, infatti, c'era stata unamolto violenta, proprio mentre la ragazza stava spingendo un carrello con cibi e bevande. Completamente investita dal pesante carrello, la 27enne aveva riportato fratture di tibia e perone, alla caviglia e al piede. Lo riporta il Mirror Dopo alcune complesse operazioni e l'installazione di alcune placche, la 27enne hostess era riuscita a tornare a camminare, con le stampelle, solo due mesi dopo l'incidente.aveva assicurato fino al mese successivo all'incidente il pagamento dello stipendio della hostess, ma poi con la bancarottasi è ritrovata disoccupata e senza introiti economici. Ancora convalescente e senza lavoro, la ragazza oggi ha denunciato: «Ho ancora molti problemi a livello fisico e trovare un nuovo impiego, in queste condizioni, è molto difficile. Come se non bastasse, i curatori fallimentari di Thomas Cook si rifiutano di riconoscermi l'indennità di servizio».