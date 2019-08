​Virginia Raggi, il marito sul suo blog: «Salvini è il Piroetta e Zingaretti Mister Italia»

Andrea Severini, il marito di Virginia Raggi e attivista M5S della prima ora, ha commentato la crisi di governo e le Pd e il Movimento. Sul suo blog, il marito della sindaca di , il marito die attivistadella prima ora, ha commentato la crisi die le trattative in corso tra ile il Movimento. Sul suo blog, il marito della sindaca di Roma la vede così:

Salvini lo potremmo definire ‘er Piroetta’, manco fosse Bolle o Nureyev - scrive Severini - l’altro, Zingaretti, già etichettato come Ma-Zinga per le sue sparate, ha secondo me un nuovo soprannome che, dopo le dichiarazioni dei famosi 5 punti, gli si ‘appiccica’ perfetto: Mister Italia lo potremmo definire ‘er Piroetta’, manco fosse Bolle o Nureyev - scrive Severini - l’altro,, già etichettato come Ma-Zinga per le sue sparate, ha secondo me un nuovo soprannome che, dopo le dichiarazioni dei famosi 5 punti, gli si ‘appiccica’ perfetto: Mister Italia

In questi ultimi giorni di Agosto il panico tra noi è salito alle stelle. E purtroppo non sono le stelle che a noi piacciono. Io, in vacanza ancora per qualche giorno, con una Sindaca in casa e la mia passione per la politica fin da bambino, faccio fatica a rilassarmi come si dovrebbe quando non si lavora. E’ scoppiato il caos e dentro il caos mi trovo oramai da molti anni. Ogni giorno è un continuo di squilli di telefono, di messaggi e di hai visto quello, hai sentito quell’altro, ma ora a Roma che succede? e quindi? etc. etc

Er Piroetta e Miss Italia https://t.co/r0vR8Cz0yM pic.twitter.com/OOaBGC2nJ0 — Andrea Severini (@andreseve73) 23 agosto 2019

Quindi decisamente non sono state delle ferie proprio tranquille - continua Severini - complice anche un bel raffreddore con mal di gola che dura da un po’ di giorni e che non vuole abbandonarmi sapendo già che appena rientrerò in radio sparirà magicamente. Puff, come le vacanze insomma. Dobbiamo ringraziare quel personaggio che va in giro con un mojito in una mano e un rosario nell’altra. In questi giorni però è bellissimo vedere il suo panico e il suo imbarazzo. A Roma, molto spesso le persone vengono etichettate con dei soprannomi. Me ne sono venuti in mente due per i personaggi che in queste ore stanno calcando la scena sentendosi unti dal signore: Salvini e Zingaretti

Martedì 27 Agosto 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».