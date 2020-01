Virginia Raggi alle sfilate Altaroma, trasparenze in vista per Sylvio Giardina

C'era anche la sindaca di Roma Virginia Raggi sabato sera nell'ex Caserma Guido Reni. Nel cuore pulsante della Fashion Week di Altaroma, la Raggi è arrivata a sorpresa per assistere alla sfilata del couturier parigino ma di origine siciliana Sylvio Giardina.

Virginia Raggi per l'occasione ha indossato un tailleur pantaloni nero, ravvivato da un top dalle trasparenze generose. Seduta in prima fila, ha assisito alla presentazione della collezione Dark Celebration facendo così una sorpresa allo stilista, del quale aveva provato gli abiti lo scorso dicembre in occasione di un evento al Teatro dell'Opera.



