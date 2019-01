Antonio, l'emigrante sbarcato in Australia: «In fuga a testa alta dal lavoro nero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Gennaio 2019, 07:30

Dimenticate lo sketch di Massimo Troisi. Quello del napoletano che parte per viaggiare. Antonio Lauritano, 56 anni, vive a Melbourne, la città più europea d'Australia, quindicimila chilometri da casa, ed è un emigrante convinto, per necessità e orgoglio. In fuga a testa alta dal lavoro nero. «Nel 2006 ebbi un brutto incidente in un cantiere e decisi di andare via, altrimenti avrei perso la testa dopo il piede sfracellato, e commesso una pazzia», racconta, guardando negli occhi la moglie Rossana. La sua consorte, complice e compagna, conosciuta da ragazzo, è l'altra protagonista di questa avventura straordinaria. Pronta a partire assieme ai due figli, allora adolescenti, e a rimboccarsi le maniche: «Non avevo mai trovato un impiego prima, pur avendo il diploma e cercato a lungo. Qui ho cambiato tre volte e ho aperto una pasticceria». E i suoi dolci, dalle torte di compleanno alle delizie natalizie, sono più gustosi dei Brunetti, il locale simbolo della tradizione italiana nello Stato del Victoria. Invece, Antonio fa il supervisore in una impresa di costruzioni, sfruttando le competenze pregresse e una caratteristica che lo contraddistingue da sempre: grinta priva di arroganza e capacità di adattamento. È un tipo che risolve i problemi, con il sorriso e senza scorciatoie: per questo, l'ex rappresentante della Fillea Cgil può concedersi di restare un po' sindacalista, nel nome della sicurezza patita in prima persona, anche in un continente dove è garantito a tutti il salario minimo, di 25 dollari all'ora, e i contratti a termine costano il 25 per cento in più all'azienda in modo da spingerla a stabilizzare i suoi dipendenti. «Io ho avuto una chance di inserirmi grazie a un vicino che avevo aiutato a ristrutturare l'appartamento», spiega, mostrando la strada.