Cecilia, via da casa in Albania a 15 anni per diventare primo violino al San Carlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 21 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La musica nel sangue. È tutto quel che ha: la madre le ha tramandato passione e rigore; il papà è stato suonatore di oboe prima di diventare dirigente d'azienda. E il fratello, pianista, ha fatto carriera, ma in separata sede. Perché Cecilia Laca a 15 anni è andata via dall'Albania per fare carriera.Lei oggi è primo violino al San Carlo e racconta una storia privata, eccezionale, avventurosa, eppure così comune tra gli orchestrali. Al centro la musica intesa come libertà e sacrificio. Colore, concentrazione, disciplina, emozioni, forma. Corpo e anima. Movimento. Sentimento. Silenzio e magia. Poesia. Famiglia.