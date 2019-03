Ciro e la Napoli che vince su Instagram: «I miei vicoli set permanente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 07:04

Ciro Pipoli ha 22 anni e 33mila followers su Instagram. Ogni giorno pubblica una foto di Napoli, la sua città, da cinque anni sorprende turisti e concittadini con immagini poetiche e insolite. La sua galleria virtuale tiene insieme, ad esempio, via Caracciolo e una sedia di paglia abbandonata, i ragazzi in costume che fissano l'orizzonte, l'interno di una bottega d'altri tempi, un fruttivendolo con le cassette poggiate su muri scalcinati e, appeso al chiodo, un quadretto del Volto santo. Quasi tutti sono panorami, dall'alba al tramonto. E luoghi dell'anima. «Ce ne sono diversi che anch'io ho scoperto così, per caso, andando in giro con la Reflex a due passi da casa. Quanta bellezza c'è...», dice.