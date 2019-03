Michele, l'ex detenuto «apre» le porte del manicomio di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Marzo 2019, 09:30

«È sempre bello tornare qui. Da uomo libero», sorride Michele Fragna, 54 anni, dal 1989 fino al 1994 rinchiuso nell'ospedale psichiatrico giudiziario in via Imbriani, e la sua storia di libertà s'intreccia con la rinascita di questo luogo occupato dopo la dismissione e riqualificato da ragazzi come Matteo Giardiello che a mezzogiorno, puntuale, apre il portone perché l'ex internato possa mostrare l'orrore e la speranza.«Forza Michele, ce la puoi fare, resisti, resisti, resisto anche io... Non devo scoppiare...»: è una pagina del diario che il 54enne ha compilato allora, e oggi si trova di fronte alla sua cella, blindata e vuota.