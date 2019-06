Marco dipinge Napoli: «Mischio tutti i colori con l'olio low cost»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 7 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pittore Marco delle Donne propone 70 variazioni. Di Napoli su tela. Il Vesuvio è tra edifici stilizzati, macchinette del caffè e omini neri, quelli dei segnali stradali. Nei suoi dipinti, il 32enne, emigrante e doppiolavorista, disegna il golfo tra sogno e nostalgia: da Francoforte, l'ultima città di un viaggio che racconta volentieri, descrivendolo però come un'odissea. Inizia con una «fuga», così la definisce: «Mamma ha solo 16 anni, quando mi mette al mondo». È una madre bambina, ma agli occhi del figlio già adulta. «Viviamo a Volla, nelle palazzine rosse che oggi sono verdi, restiamo lì fino ai miei 22 anni, con alcuni intervalli fuori». E, i ricordi, di degrado e umanità, animano gli elaborati sin dall'adolescenza, «che diventano una sorta di fumetto, il modo per far parlare i personaggi».