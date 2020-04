Vittorio Sgarbi attacca: «Virologi in tv ma chi sta in laboratorio a fare ricerca?»

«Virologi: chi scrive libri, chi sta in tv a fare lo scienziato del giorno dopo, chi apre blog, chi fa consulenze per prestigiosi marchi, chi fa denunce... Ma chi ci sta in laboratorio a fare ricerca?». Vittorio Sgarbi sceglie i social per porre un quesito polemico in questi giorni di emergenza legati al Coronavirus. Il senatore ha scatenato i commenti sui suoi profili ufficiali, una domanda retorica che in realtà nasconde un attacco diretto ad alcuni scienziati. Non è la prima volta che il sindaco di Sutri fa un commento polemico a tal proposito. «I virologi non possono diventare i padroni del paese». Questo aveva scritto qualche giorno fa postando a corredo del commento, sempre sui suoi profili social, un intervento in Commissione Cultura alla Camera di qualche giorno fa in cui il critico d'arte ha sostenuto e ribadito il concetto, sostenendo che «i primi a creare confusione sono stati proprio alcuni virologi».

