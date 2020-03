Coronavirus, Vittorio Sgarbi invita ad andare in giro comunque, la reazione a Chi l'ha Visto: «Commette reato»

Ultimo aggiornamento: 23:29

travolto dalle polemiche dopo aver sminuitodurante lo speciale dedicato al viene mandato in onda il video pubblicato sui social in cuiinvita le persone ad andare in giro e aperché l'infezione non può bloccare un Paese. Messaggi cheresponsabile Stampa della Polizia di Stato, chiede di ignorare: «Bisogna isolare e non dare eco a chi manda messaggi ai limiti del Codice Penale. Istigare a violare le leggi è reato, stiamo parlando di qualcosa che non ha precedenti».Sgarbi sta diffondendo una serie di video negazionisti, messaggi in controtendenza che contestano le decisioni del governo. «Se questi ministri dicono che c’è il virus - si sente in un video - non credeteci, sono degli incapaci totali. Zucche vuote e capre. Il capravirus ha preso i loro cervelli. Chiudete tutte le televisioni e guardate dei video pornografici: in quei video c’è più verità. Certo, se uno lo prende nel c*lo fa male. Il coronavirus è come prenderlo nel c*lo. Tra 15 giorni sarà finito tutto. Se siete a letto, alzatevi, andate in giro, andate a Codogno, andate a vedere. Se si riunisce il consiglio dei ministri, chiudiamoli dentro e mettiamo il gas, così ci sarà un’epidemia».Queste parole hanno scatenato la polemica. In molti hanno chiesto di non invitare più Sgarbi alle trasmissioni televisive. Una voce fuori dal coro criticata anche a Chi l'ha Visto da«Non è un raffreddore, si muore», sottolinea il professore, mentre Federica Sciarelli ricorda: «Chi era già malato si poteva salvare senza il virus».