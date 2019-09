Mercoledì 11 Settembre 2019, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 17:59

Bagarre a Verona, protagonista il critico d'Arte Vittorio Sgarbi. In sintesi, Sgarbi, in città per una serie di eventi, ha chiesto di visitare la mostra a Castelvecchio “Bottega, Scuola, Accademia. La Verona dal 1570 alla peste del 1630”, peccato che la mostra alle 19.30 fosse già chiusa. Un problema da niente di fronte al critico, tant'è che è stato subito risolto e organizzata una visita notturna.A quel punto, però, l'imprevisto: la visita di Sgarbi è stata disturbata dall'intervento dell'assessore alla cultura Francesca Briani che ha voluto, come da regolamento, che per la visita notturna fosse presente anche una pattuglia della polizia municipale. A quel punto Sgarbi è andato su tutte le furie e ha chiamato il Prefetto, gli agenti sono stati fatti rientrare.