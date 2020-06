Vittorio Sgarbi insulta Mara Carfagna: «Sei una maestrina arrogante, io la mascherina la indossavo»

Vittorio Sgarbi contro Mara Carfagna: «Sei una maestrina ignorante». L'onorevole in un video attacca la vicepresidente della Camera che il giorno prima lo aveva richiamato in Aula perché non indossava la mascherina. «Non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente», era sbottata Mara Carfagna dopo aver ripreso più volte VIttorio Sbarbi che si agirava nell'emiciclo senza mascherina.

Nel video di risposta Sgarbi, con una mascherina gialla legata agli occhiali, replica in modo pesante e offensivo: «Abbiamo visto l'inaudito richiamo, l'arroganza di una vicepresidente della Camera che con aria da maestrina o da preside mi ha detto di mettere la mascherina. Ma chi c.....sei? Nel suo ordine, basato sulla sua assoluta ignoranza, sembrebbe che da parte mia ci fosse stato un gesto polemico. Io la mascherina ce l'avevo, la tenevo legata agli occhiali, un poco lasca. Nessuno ha detto che devo indossare la mascherina alle orecchie, ignorante. Spero di non vederla più e di non salutarla. Io la mascherina la indosso come voglio e farei meglio a non indossarla perché fa male. Serve solo il distanziamento sociale. Capra!»

