Vittorio Sgarbi multato al confine con la Svizzera: «Non ci andrò mai più». Ecco cosa è successo

Multa per Vittorio Sgarbi. Vicino Chiasso, al confine con la Svizzera, il critico d'arte, a bordo della sua macchina, sarebbe stato sorpreso mentre superava una colonna di auto ferma per il traffico. Nella sosta, avrebbe azionato la luce lampeggiante blu e, per questo motivo, la polizia elvetica avrebbe emesso una sanzione di 500 euro.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Cade un fulmine sulla spiaggia a Soverato: famiglia colpita, quattro... LUTTO Olivia Newton-John, morta l'attrice protagonista di Grease con... BARNAUL Russia, camion per missili balistici intercontinentali Topol si...

Come riferito dal Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi aveva partecipato al Festival cinematografico di Locarno e sulla strada del rientro in Italia, il veicolo avrebbe appunto superato una colonna di auto bloccate a causa del traffico intenso. Sarebbero stati alcuni automobilisti a segnalare la violazione alla polizia comunicando il numero di targa del mezzo. Così quando l’autovettura su cui era a bordo Vittorio Sgarbi è arrivata al confine di Chiasso-Brogeda, la polizia svizzera l’ha fermata e ha contestato la violazione del codice stradale.

Ma la multa di 500 franchi è solo una cauzione, saranno poi le autorità cantonali a dover calcolare l’esatto ammontare della sanzione. In ogni caso, tale somma è stata comunque pagata subito da Vittorio Sgarbi. Lui stesso aveva pubblicato un video sui suoi profili social facendo riferimento a questa vicenda. Si era lamentato del trattamento che gli avrebbe riservato la polizia svizzera, in quanto lo avrebbe trattenuto per circa mezz’ora per quanto accaduto. «Con la Svizzera ho chiuso. Si può stare nella propria vita senza andare in Svizzera. Non ci andrò più», aveva dichiarato. Lo stesso video è stato poi rimosso dai social. Il motivo non è chiaro, ma non è da escludere che così abbia voluto evitare polemiche con le autorità svizzere, anche in virtù del fatto che comunque la vicenda si era già in parte risolta con il pagamento della cauzione.