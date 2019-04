Vive in Iraq il clone di CR7: pioggia di follower sui social

25-year-old Biwar Abdullah is popular in northern Iraq due to his striking resemblance to Portugal’s soccer captain Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/BniRkx4Ub9 — Reuters Top News (@Reuters) 8 aprile 2019

Giovedì 11 Aprile 2019, 15:40

Biwar Abdullah assomiglia talmente tanto a Cristiano Ronaldo al punto tale da diventare molto popolare nella città curda di Soran, in Iraq.Il giovane è un operaio edile residente nel nord del Paese e per la sua forte somiglianza con l'attaccante della Juventus è diventato una vera e propria celebrità locale.Biwar Abdullah, 25 anni, attira gli sguardi dei residenti della città curda di Soran, che lo confondono con il fuoriclasse portoghese.«Molte persone mi dicono che sembro Cristiano Ronaldo, anche se sono arabo», ha detto Abdullah, che un giorno vorrebbe incontrare personalmente l'atleta portoghese, come riferisce Reuters.Il giovane ha spiegato che i suoi follower sui social si sono moltiplicati negli ultimi mesi e ha assicurato che ogni giorno, almeno tre o quattro volte viene fermato per strada da persone che chiedono di scattare una foto ricordo con lui.Il clone di CR7 non ha i trofei o i soldi dell'originale, ma anche lui sembra avere spiccate doti da calciatore.Rizyar Najad, manager di un negozio di abbigliamento sportivo locale, a proposito di Biwar Abdullah, ha dichiarato «la gente lo ama molto ed i suoi amici ne sono molto contenti».