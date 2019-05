Vladimir Putin star dell'hockey su ghiaccio, ma poi cade e rischia di farsi malissimo

Never seen Putin faceplant before. pic.twitter.com/oBkpI599Ot — ian bremmer (@ianbremmer) 11 maggio 2019

Domenica 12 Maggio 2019

protagonista assoluto di una serata all'insegna dello sport, ma non solo. Il presidente russo ha partecipato infatti ad una prestigiosa gara di, uno dei suoi sport preferiti, gareggiando al fianco di grandi ex campioni di questa disciplina. Alla fine, la squadra di Putin si è imposta per 14-7, con il 66enne presidente mattatore della gara.La sfida, come riporta anche l'AdnKronos , si è svolta nella serata di venerdì scorso all'Arena Bolshoi di Sochi.ha indossato la maglia del team delle 'Leggende', in cui si trovano le grandi ex stelle della Nhl (Vyacheslav Fetisov, Pavel Bure, Alexei Kasatonov, Viktor Shalimov, oltre all'attuale ministro della Difesa, Sergei Shoigu). L'altra squadra, invece, schierava esponenti politici ed esperti economisti russi.Alla fine, nella vittoria schiacciante,è stato un grande protagonista. Secondo il Cremlino, il presidente ha segnato nove gol, anche se i media russi parlano di dieci reti e il Washington Post ne ha contate otto. Ad ogni modo, la prestazione del presidente russo è stata senza dubbio degna di nota e, alla fine della sfida,ha salutato il pubblico insieme agli altri atleti. All'improvviso, però, Putin non si era accorto della presenza di un tappeto rosso ed è, preoccupando non poco anche i suoi stessi compagni di squadra. Alla fine, però, il presidente russo si è rialzato senza problemi, continuando a salutare il pubblico.