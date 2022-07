L'ultima provocazione era stata "mettiamo nella casa del Gf Vip una donna incinta e la facciamo partorire in diretta", ma ora Sonia Bruganelli lancia l'assist agli haters dal suo profilo Instagram. Lei che si è fatta amare, ma anche odiare, per la sua ostentazione del lusso oggi torna a dar da parlare di sè, e lo fa dal suo jet privato.

Sonia Bruganelli, ecco l'ultima provocazione

«Giuro che prima o poi la smetto» Ma per ora ancora la moglie di Paolo Bonolis non ci pensa proprio a smetterla. «Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio».

Caos voli e rischio Covid? No grazie

Un post irriverente e attuale come sempre. Lei che è al rientro dopo le vacanze nella sua casa di Formentera lancia una provocazioni rifacendosi alle attuali preoccupazioni mondiali. Ecco come il caos voli cancellati e Covid che stanno creando disagio ai "comuni mortali" diventano Instagrammati sulla bacheca dell'opinionista (riconfermata anche per la prossima stagione del Gf Vip) che fugge dalle problematiche attuali utilizzando i suoi "mezzi".

La critica ai "colleghi"

Nel post inoltre non è per nulla velato neanche il riferimento a tutti quei volti dello spettacolo che, in questi giorni, stanno borbottando contro le compagnie aeree per via del caos sui voli cancellati a suon di storie social. «Per critiche o rimostranze scrivete sotto, come sempre».

I like

Non sono pochi quelli che applaudono alla sua schiettezza. Tra queste, la giornalista Francesca Senette, Chiara Giordano ex moglie di Raoul Bova, la showgirl Francesca Brambilla, il chirurgo Giovanni Angiolini (neo compagno della conduttrice Michelle Hunziker). Oltre duemila i like in totale al post.

E le polemiche

E anche i follower la osannano dicendo che i soldi sono suoi e può farci quello che le pare, ma le critiche non mancano. «Per me puoi coi tuoi soldi puoi comprati anche l' aereo di oro …. Ma trovo di poco spessore questo tuo ostentare … non so … pensi di essere più intelligente tu che provochi il popolo? E il popolo che ti segue e risponde compresa me? Secondo con 'sta storia dell aereo privato hai un po’ stufato … e sinceramente mi sei scaduta tanto ! Perché ci godi … a provocare chi non ha le tue possibilità e casca nel tranello! Sei ignorante come loro ! E stile zero». E ancora: «E chi te lo impedisce? Te lo puoi permettere ed è sacrosanto. Ma mettici pure che sei patetica con tutta questa ostentazione..mi sembri quella che scende dalla montagna e non avendo mai visto nulla si da arie da sola...da su...basta. abbia un po di dignità». Non si dicono invidiosi quelli che la attaccano, ma la questione per alcuni utenti è un'altra: «Il problema non è fare certe cose ma ostentare non è proprio il massimo della classe…». Insomma criticata o no, il post ha conquistato oltre 6mila like in poche ore.