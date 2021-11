Wanda Nara-Brozovic, in tre a processo per aver diffuso la notizia di un falso flirt

Falso flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic. tre giornalisti, oltre all'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, saranno processati per aver diffuso la notizia di una falsa relazione tra moglie dell'ex interista Mauro Icardi, e l'ex compagno di squadra di Icardi, il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic. Brozovic, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno, ha ottenuto dal pm un decreto di citazione diretta in giudizio (senza quindi passare per l'udienza preliminare) per i tre giornalisti.

Falso flirt Wanda Nara-Brozovic, le accuse

Due sono accusati di aver consentito «la pubblicazione di articoli diffamatori» nei confronti di Brozovic «nei quali si raccontava di rapporti sessuali avvenuti tra lui e Wanda Nara», smentiti dagli interessati, e di «una conseguente rissa che si sarebbe verificata nello spogliatoio della società sportiva Fc Internazionale». A entrambi è contestata la recidiva. Un terzo dovrà invece rispondere del fatto di «aver dato seguito a un messaggio audio registrato tra ignoti e fatto circolare tramite WhatsApp e Facebook» scrivendo un articolo nel quale riportava sia il falso flirt, sia la rissa, rivelatasi infondata.

Udienza il 25 marzo

Per loro l'udienza comincerà il 25 marzo dell'anno prossimo mentre il primo febbraio proseguirà il processo a Corona, nell'ambito del quale sono stati citati Brozovic e Ivan Perisic, Icardi, ora al Paris Saint-Germain, e la stessa Wanda Nara. In questo filone, la Procura aveva chiesto inizialmente l'archiviazione ma Brozovic, sempre assistito dall'avvocato Buongiorno, si era opposto e aveva ottenuto che Corona fosse processato. L'ex agente fotografico è imputato per quanto scrisse nel febbraio 2019 sul suo sito 'King Corona Magazinè, ossia: «Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic». La testata web di Corona aggiungeva che Brozovic aveva subito «aggressioni violente» da Icardi. La coppia Icardi- Nara, così come Brozovic, si è costituita parte civile.