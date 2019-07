Lunedì 15 Luglio 2019, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 12:26

Piccola disavventura per Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, che in questi giorni ha dovuto abbandonare suo malgrado il ritiro dell’Inter: il bomber nerazzurro è ormai ai ferri corti col club ed è sul mercato, sebbene non ci siano ancora offerte chiare da parte di altre squadre.Mauro e famiglia hanno trascorso il weekend in famiglia in una villa sul lago di Como: e mentre l’Inter scendeva in campo contro il Lugano per la prima amichevole dell’era Antonio Conte, Wanda faceva una gita in moto d’acqua con due amici. Poco dopo però, nelle stories, si vedono gli stessi amici di Wanda completamente bagnati, e la moto ripescata dall’acqua. Un piccolo contrattempo, mentre Mauro giocava a pallone, per ora, solo con i figli.