Wanda Nara, lato B in bella vista durante il massaggio: fan scatenati

Wanda Nara super sexy durante il massaggio nel centro estetico super vip che frequenta nel cuore di Parigi. La moglie agente del calciatore ex Inter Mauro Icardi ha postato una stories bollente su Instagram con il suo lato b in bella vista e pieno di elettrodi, decantando la bravura della sua estetista nel curare il suo corpo.



Wanda ultimamente è super impegnata nella capitale francese, dove gioca il marito calciatore con il Paris Saint Germain finalista dell'ultima Champions League, a portare a figli a scuola. Ma tra una uscita e l'altra non disdegna di curare l'aspetto estetico e lo fa a più riprese sapere ai suoi fan accaniti sui social. Fan ovviamente in estasi per la storia super sexy postata dalla show girl argentina con lato B in bella vista.

Di recente Wanda Nara aveva esibito il suo seno con una foto decisamente hot che aveva in pochissime ora fatto il record di like e commenti su Instagram.