Wanda Nara, il lato B è in formissima: il video dalle Maldive infiamma il web

Dopo le vacanze avventurose in Africa tra Safari e esplorazioni a stretto contatto con i Gorilla, per Mauro Icardi e Wanda Nara è tempo di un periodo all'insegna del relax. La coppia, dopo un inverno complicato, passato sotto i riflettori del Gossip, è volata alle Maldive per godersi la pace ritrovata. E Wanda Nara ha deciso di deliziare i suoi follower di Instagram con un video davvero bollente.

APPROFONDIMENTI IMMERSI NELLA NATURA Mauro Icardi e Wanda Nara, pipì con un gorilla in vacanza: il... DOPO 9 ANNI Wanda Nara e Maxi Lopez fanno pace: una mega villa da 2 milioni alla... IN VERITAS Fabrizio Corona, Wanda Nara attacca in tribunale: «Brozovic? Un...

I fan di Lady Icardi, ormai, sono abituati ad apprezzare le sue forme sui social. Spesso, infatti, si mostra in bikini succinti che faticano a contenere le sue curve esplosive. E questa mattina il web si è svegliato con un video hot in bagno. Allo specchio Wanda Nara mostra una forma fisica perfetta: il bikini nero mette in risalto il lato b della showgirl argentina di 35 anni che niente ha da invidiare alle 20enni.