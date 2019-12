Wanna Marchi e Stefania Nobile aprono un corso online per svelare «I segreti della vendita»

Wanna Marchi e Stefania Nobile aprono la prima masterclass per svelare «I segreti della vendita». Dopo i guai giudiziari e l'addio all'Italia Wanna Marchi e la figlia Stefania tornano con un nuovo progetto: istituire una masterclass per insegnare come diventare un grande venditore.

«Comparsa o primo attore? Dipende solo da te e lo sai anche se il timore di scoprire che non sei tagliato ti blocca. Beh perché non scoprirlo ascoltando la storia della più grande venditrice di tutti i tempi? Mia madre Wanna Marchi rappresenta da sempre il successo fatto di tante cadute ma è proprio questo che significa essere imprenditori».

Inizia così l'annuncio che Stefania Nobile ha pubblicato sia sul sito che sulla sua pagina facebook per annunciare il nuovo progetto insieme alla madre Wanna Marchi: un corso online per diventare venditori. «Non sempre è successo, non sempre si vince ma ciò che fa la differenza è la determinazione, la caparbietà. Io da mia madre ho imparato il bello ed il brutto ma ciò che vi posso dire è che oggi non mi spaventa nulla perché so chi sono e so cosa sono in grado di fare. Ecco, questo ascolterai al nostro corso. Nessuna promessa ma tanta tanta pratica, non teoria letta sui libri ma vita vissuta in tv, nei nostri negozi, in ogni ambito lavorativo senza nascondere nulla di ciò che ha determinato le nostre cadute perché l’importante è sempre sapersi rialzare! Questa è la nostra masterclass: tante pagine di vita vissuta da due che sono sempre state capaci di rialzarsi, perché il segreto risiede nello sconfiggere le paure che vivono in noi ponendoci dei limiti e determinando dei freni. E allora vai, ascolta e fai tua ogni pagina della nostra vita per conoscere e sconfiggere i tuoi limiti diventando il numero uno». La prima lezione della Masterclass in partenza l'8 gennaio costa 29.99 euro, mentre l'intero pacchetto da dieci a soli 499 anziché 5.250, ma solo per i primi 200 clienti.

Ultimo aggiornamento: 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA