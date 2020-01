WhatsApp, 100 miliardi di messaggi a Capodanno

Whatsapp, record a Capodanno. Oltre 100 miliardi di messaggi sono stati inviati in tutto il mondo su WhatsApp il 31 dicembre 2019, un nuovo record per l'app di messaggistica. La notizia viene riportata dal sito The Indian Express che sottolinea come, solo in India, sono stati inviati oltre oltre 20 miliardi di messaggi dalla chat. «Il 31 dicembre 2019 sono stati inviati più messaggi rispetto a qualsiasi altro giorno precedente nella storia decennale. Dei 100 miliardi di messaggi inviati, oltre 12 miliardi erano messaggi con disegno», spiega la società alla testata.

L'anno scorso alla vigilia di Capodanno, WhatsApp ha visto la condivisione di 75 miliardi di messaggi, tra cui oltre 13 miliardi di immagini e 5 miliardi di video. Nel 2019 la messaggistica di testo è stata la funzionalità più popolare su WhatsApp in tutto il mondo, seguita dalle funzioni Status e Picture Messaging. Le chiamate e le note vocali sono state la quarta e la quinta funzione più popolare sulla chat. A febbraio 2018, WhatsApp aveva una base di utenti di oltre un miliardo e mezzo, l'app è cresciuta in diversi paesi, tra cui Brasile e India.

