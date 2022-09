William e Harry potrebbero camminare fianco a fianco dietro la bara della regina al suo funerale la prossima settimana, confermando così la tregua reale nata dopo la morte della regina Elisabetta. Alcuni giorni dopo che il Principe di Galles ha offerto a suo fratello un "ramo d'ulivo" invitandolo a fare una passeggiata per incontrare persone in lutto fuori Windsor, c'è un suggerimento che potrebbero mettere da parte le loro divergenze durante il periodo del lutto nazionale. La coppia era stata separata dal cugino Peter Phillip al funerale del principe Filippo l'anno scorso, e da allora è stata vista in pubblico insieme solo una volta prima della passeggiata a sorpresa di sabato. Resta da vedere quale forma assumerà la tregua al servizio della regina lunedì 19 settembre, e si dice che anche il principe Andrea giocherà un ruolo chiave nonostante le controversie degli ultimi anni.

Carlo III, per l'incoronazione si rischia il caso diplomatico: cos'è la pietra di Scone (e perché è un problema). La cerimonia riguarderà anche Camilla?

Il ruolo di Andrea

Il duca di York dovrebbe unirsi alla sua famiglia. Fonti che affermano che sarebbe "fuori questione" per lui essere escluso. Tuttavia, nonostante questa apparente tregua per il principe caduto in disgrazia, sembrerebbe che non ci sia modo di tornare alla vita pubblica, con sia il re che il principe di Galles che in precedenza avevano affermato che non avrebbe avuto alcun ruolo formale durante i loro regni.



La morte della regina di 96 anni è stata improvvisa, Carlo è stato l'unico dei suoi figli o nipoti ad essere al duo fianco a Balmoral. Mentre le disposizioni per il servizio funebre sono ancora in fase di definizione, il Sun riferisce che sono in corso discussioni che potrebbero vedere William e Harry stare fianco a fianco durante la processione. Segnerebbe un miglioramento significativo nella loro relazione: al funerale del nonno, il principe Filippo, nell'aprile dello scorso anno, la coppia è stata separata dal cugino Peter Phillips. Tuttavia, i rapporti tra i fratelli sembrano essere migliorati da allora, con William che ha invitato Harry a incontrare i sostenitori e le persone in lutto fuori Windsor sabato. La natura temporanea della tregua potrebbe essere messa a nudo nei prossimi mesi con Harry pronto a pubblicare le sue memorie "raccontate" e Meghan a continuare la sua serie di podcast. Una fonte reale ha detto al Mirror: "Dobbiamo ricordare che in mezzo all'intenso dolore di una nazione c'è, nel suo cuore, una famiglia in lutto. È innegabile che ci sono alcune fazioni all'interno della famiglia. 'Tuttavia, era ferma convinzione del Principe di Galles che la morte di sua nonna dovesse essere un periodo di unione.

Le cene separate dopo la morte di Elisabetta



Detto questo, nell'aria rimane un grande senso di sfiducia e perché ciò si dissipi è necessario che ci sia una grande riconciliazione da parte di coloro che fanno più rumore. 'Fino a quando ciò non sarà imminente, allora potrebbe non avere molto senso andare oltre.' Resta inteso che la coppia, che ha viaggiato separatamente fino in Scozia dopo aver scoperto che la nonna era gravemente malata, non si è vista subito dopo la sua morte. Harry ha viaggiato sul suo aereo privato mentre William si è unito ad Andrew ed Edward su un volo fino a Balmoral. Nella stessa residenza reale nessuno dei due fratelli ha parlato con l'altro, si dice, con Harry che se ne è andato da solo meno di 12 ore dopo il suo arrivo. Invece di raggiungere suo padre e suo fratello a casa di Carlo a Birkhall, Harry ha deciso di rimanere al castello di Balmoral dove il principe Andrea e il conte di Wessex si erano uniti alla loro sorella, la principessa Anna. "Quella notte si stavano organizzando due cene nella tenuta reale e c'era una chiara divisione: una era per il nuovo re e il suo erede, l'altra era per il resto della famiglia", ha detto un insider.

Il messaggio di William ad Harry

Sabato, mentre Carlo prestava giuramento come re, Anna, Andrea, Edoardo ei loro figli hanno ringraziato i sostenitori che si erano radunati fuori dalle porte di Balmoral. Resta inteso che a Windsor William e sua moglie Kate stavano per fare lo stesso quando il Principe di Galles che aveva già sollevato l'idea con suo fratello di poter vedere i fiori insieme, ha mandato un messaggio a Harry con una proposta di orario. Secondo una fonte: "È successo molto rapidamente, davvero straordinario considerando che non si sono visti in Scozia". La fonte ha aggiunto che non è stato fatto per ordine del padre.

È la prima volta che William e Harry vengono visti insieme in pubblico da quando si sono uniti per l'inaugurazione del memoriale in onore della loro madre, la principessa Diana. Harry e Meghan, che hanno clamorosamente lasciato il lavoro in prima linea due anni fa per mettersi in proprio in California e poi hanno sollevato una serie di accuse da bomba contro la monarchia, si sono tenuti per mano mentre guardavano i tributi, con Harry a un certo punto che ha messo affettuosamente la mano sulla schiena di Meghan. Sono stati visti indicare diversi tributi e discuterne mentre i membri della folla li salutavano. In un momento, un piccolo giocattolo dell'orso Paddington è stato dato a William, che l'ha passato a un aiutante. È stato visto toccare leggermente la schiena di Kate in un momento toccante. E una ragazza, che ha abbracciato Meghan durante il walkabout, ha detto di essere contenta di rivedere i Wales e i Sussex di nuovo insieme.