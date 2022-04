William e Kate, gli auguri speciali per il piccolo principe Louis: compie 4 anni

Scalzo, sorridente e pronto per una partita di beach cricket: così, il piccolo principe Louis è stato fotografato dalla madre Kate e dal padre William in occasione del suo compleanno. A scattare le foto è stata la duchessa di Cambridge che ha immortalato il festeggiato mentre si divertiva sulle dune di Norfolk, un'attrazione popolare per i turisti che affollano la contea ogni estate.

Come riporta il magazine Evening Standard, le immagini sono state scattate all'inizio di questo mese. Il principe indossa un maglione grigio, decorato con una fascia di stelle colorate sul petto, una maglietta e dei pantaloncini.

Louis tiene in mano quella che sembra essere una palla da cricket rosa, usata nelle partite diurne e notturne, in due delle immagini con dune di sabbia ricoperte di erba sullo sfondo. Un rimando al suo bisnonno, il duca di Edimburgo, che era un appassionato giocatore di cricket e fan da sempre del gioco, per due volte è stato presidente dell'MCC.

L'immagine finale è un ritratto della duchessa, che ha fotografato suo figlio mentre ride seduto tra le dune. La duchessa è un'appassionata e abile fotografa amatoriale, che nel 2017 ha accettato un abbonamento onorario a vita alla Royal Photographic Society che le ha riconosciuto «talento ed entusiasmo». Rilascia regolarmente le immagini dei suoi figli per celebrare occasioni importanti come compleanni e altre pietre miliari importanti.

Il figlio più giovane dei Cambridge è il quinto in linea di successione al trono ed è nato il giorno di San Giorgio, il 23 aprile 2018, presso l'ala privata Lindo del St Mary's Hospital di Paddington, Londra e battezzato con il nome di Louis Arthur Charles, a 11 settimane dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby alla Chapel Royal, St James's Palace davanti ad amici e familiari.

Il piccolo ha frequentato la Willcocks Nursery School vicino alla sua casa di Kensington Palace per più di un anno ed è probabile che festeggerà il suo compleanno con i compagni di scuola e la famiglia.