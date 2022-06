William e Kate pronti a trasferirsi: «Lasceranno Londra a fine estate». Nuova crisi all'orizzonte?

Il principe William e Kate Middleton stanno progettando di trasferirsi da Londra al Berkshire. Questa l'indiscrezione che giunge dal Regno Unito e che sta facendo parlare la stampa. Secondo il Sunday Times, infatti, i duchi di Cambridge manterranno Kensington Palace come loro residenza londinese, ma entro la fine dell'estate la loro residenza principale diventerà una casa nella tenuta della regina Elisabetta. Una nuova crisi all'orizzonte?

APPROFONDIMENTI REGINA DI ELEGANZA Kate Middleton sceglie una giacca low cost di Zara per tornare agli... SEGRETO SVELATO Kate Middleton e quella concessione speciale della Regina Elisabetta:... INCONTRI Kate Middleton visita un hub che fornisce supporto a madri e figli. E...

Leggi anche > Kate Middleton sceglie una giacca low cost di Zara per tornare agli impegni ufficiali dopo il Giubileo

NUOVA CRISI ALL'ORIZZONTE?

Dopo la bomba sganciata dal quotidiano in molti si chiedono se il motivo sia un altro litigio all'interno della famiglia reale. Ma niente paura si tratta solo di «problemi logistici». Dopo i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina di Windsor, infatti, sembrava dover scoppiare una nuova bufera su William e Kate, ma non è così.

I figli maggiori della coppia, il principe George, di 8 anni, e la principessa Charlotte, di 7, si trasferiranno dalla loro attuale scuola di preparazione, la Thomas's Battersea, e si iscriveranno a una scuola vicino a Windsor.

I rumors inglesi affermano che la famiglia continuerà a visitare Anmer Hall, la loro casa a Norfolk, mentre i loro uffici stampa e privati ​​saranno ospitati a Kensington Palace.

Resta inteso che col tempo la famiglia si trasferirà al Castello di Windsor perché il Principe di Galles, Carlo, non ha in programma di andarci tanto quanto la regina quando diventerà re. «La realtà è che sono piuttosto confinati in quello che possono fare a Londra», ha detto un amico della coppia al Sunday Times.

«I bambini non possono andare al parco e giocare a pallone con gli amici. Il loro piano è di essere lì per i prossimi 10-15 anni e poi trasferirsi ad Anmer, che è così speciale per loro».

IL PESO DEL FUTURO

Si pensa che il Berkshire sarà l'ultima mossa per la famiglia prima che il principe William diventi re.

Uno stretto collaboratore ha rivelato: «C'è un sentimento sul futuro del principe William che accelera le sue decisioni. Un sentimento che è alimentato da profonda tristezza, anche se non lo direbbe mai pubblicamente. Il destino di sua nonna è vicino e William sente sempre più il peso e la pressione del futuro che lo attende: diventare il prossimo re d'Inghilterra».