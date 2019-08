William e Kate, lezioni di stile a Harry e Meghan? In viaggio con un low cost da 70 sterline

Giovedì 22 Agosto 2019, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 23:49

William e Kate Middleton , lezioni di stile a Harry e Meghan Markle : in viaggio con un low cost da 70 sterline. I duchi di Cambridge sono stati fotografati mentre prendevano un volo un volo economico in Scozia a differenza dei Duchi del Sussex che usano jet privati. Le foto fanno il giro del mondo.E' guerra fredda tra le coppie reali William e Kate Middleton , ed Harry e Meghan Markle . Se questi ultimi sono finiti nell'occhio del ciclone per l'uso smodato di Jet privati, quattro in undici giorni. I duchi hanno volato da Londra ad Ibiza e ritorno e poi a Nizza a casa di Elthon John, alimentando le polemiche sul loro finto interesse per l’ambiente e il cambiamento climatico. Il duca e la duchessa di Cambridge e i loro tre figli, invece sono stati visti scendere da un volo low-cost da 70 sterline partito alle 8,45 dall’aeroporto internazionale di Norwich a quello di Aberdeen in Scozia per le loro vacanze annuali con la regina. A diffondere il video è stato il Daily mail . Increduli i passeggeri: «Il principe William era seduto con la famiglia nelle prime file e nessuno si era accorto che fossero a bordo. Solo dopo un po’ ho notato che la madre di Kate era seduta alcune file davanti a me». Il portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: «Tutte le disposizioni di viaggio per i membri della famiglia reale tengono conto della sicurezza, dell'efficienza, dei costi e dell'uso efficace del tempo».