William e Kate, il primo ritratto ufficiale al Museo di Cambridge

Primo ritratto ufficiale di Kate e William. Il dipinto impresso su tela è stato mostrato ufficialmente oggi al Fitzwilliam Museum di Cambridge. A realizzarlo è stato il pluripremiato artista britannico Jamie Coreth che dichiarato di volerli mostrare «rilassati e alla mano, oltre che eleganti e dignitosi».

APPROFONDIMENTI LE TENSIONI Carlo e William, «lite a corte per Kate Middleton». Cosa... LA SORPRESA Regina Elisabetta, il regalo di compleanno a William e Kate L'EVENTO Il principe William compie 40 anni. La sua storia, il matrimonio con...

L'opera d'arte è stata commissionata nel 2021 dal Cambridgeshire Royal Portrait Fund, detenuto dalla Cambridge Community Foundation, come regalo al Cambridgeshire. Nel ritratto, il duca e la duchessa si abbracciano tenendosi la vita.

Kate appare elegante in un vestito verde smeraldo con pieghe decorative e tacchi abbinati. William ugualmente raffinato in giacca e cravatta blu. Come riporta Evening Standard, l'artista Coreth ha dichiarato: «È stato il privilegio più straordinario della mia vita essere stato scelto per dipingere questo quadro. Dato che è il primo ritratto a ritrarli insieme, e in particolare durante il loro periodo come Duca e Duchessa di Cambridge, volevo che l'immagine evocasse una sensazione di equilibrio tra la loro vita pubblica e quella privata. Il pezzo è stato commissionato come regalo per la gente del Cambridgeshire e spero che lo apprezzeranno tanto quanto mi sono divertito a crearlo».

Il dipinto sarà esposto per un breve periodo alla National Portrait Gallery e segnerà la riapertura della galleria.