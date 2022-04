Wilma Faissol, come sta la moglie di Francesco Facchinetti dopo l'operazione d'urgenza all'omero? La foto preoccupa i fan

Un mese fa l'operazione d'urgenza dopo la caduta da cavallo, ma come sta oggi Wilma Faissol? La moglie di Francesco Facchinetti sui social spaventa i fan con una foto. Nelle storie di Instagram arriva ieri l'immagine del decorso post operatorio a 33 giorni dall'intervento di Wilma e lo scatto mostra una cicatrice con cui la modella dovrà vivere tutta la vita.

Wilma Faisson, come sta dopo la caduta da cavallo?

In soli due mesi sono state ben due le cadute da cavallo per Lady Facchinetti. nella prima Wilma aveva sbattuto la testa e la caduta le aveva procurato una commozione cerebrale, ma la seconda è stata quella più grave. Wilma si è rotta l'omero e nelle pagine social ha condiviso con i suoi follower tutto il calvario: dal ricovero in ospedale al post intervento. Un decorso che le ha procurato non poca sofferenza. ma poi la Faissol è tornata a casa. Con un dolce messaggio il figlio di Roby Facchinetti tranquillizzò i fan: «Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me»

La foto spaventa i fan

Oggi a 33 giorni da quell'operazione d'urgenza le condizioni della modella sono stabili ma la cicatrice rimarrà per sempre. Nella foto però si vede un'emoticon che fa ben sperare (le mani che battono) pare quindi che il segno le rimarrà evidente per sempre ma almeno l'osso stia tornando in asse, quindi l'intervento è andato bene. Nel frattempo i fan le mandano cuori e messaggi d'incoraggiamento.