Wimbledon, la madre di Berrettini spopola sui social con le sue «gocce»

Ha seguito il match del figlio con passione e tifo sfrenato. Ma anche con un po' di agitazione e forse per questo, così sembra dalle immagini, Claudia Bigo, la madre di Matteo Berrettini, è stata costretta ad assumere qualche goccia di "Fiori di Bach" per allentare la tensione. La clip non è passata inosservata ai social che subito hanno trasformato in trend il gesto della madre del tennista azzurro. Berrettini sconfitto da Djokovic in finale a Wimbledon.

APPROFONDIMENTI LA FINALE Djokovic-Berrettini, statistiche finali: 16 ace per Berrettini, ma il... LA FINALE Wimbledon, Djokovic campione bacia la coppa SPORT Wimbledon, Berrettini sconfitto ma dai social solo applausi per...