X Factor 2019, Malika Ayane insultata sul web per l'eliminazione di Michele pubblica i commenti degli haters: «Siate più responsabili»

Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri - scrive Malika, pubblicando una foto dei commenti ricevuti su Instagram - Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero é veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile. Non si tratta di orgoglio ferito perché contestata ma di delusione per come ancora in molti confondano la critica con l’offesa e per come il livore divori certe persone e ne accechi l’intelligenza. Le sole parole che si possono utilizzare con leggerezza, sono quelle d’amore. Per le altre vi consiglio di ragionare con calma e sceglierle con cura. Sono una donna adulta e strutturata quindi vi concedo di sentirvi dei paladini della giustizia per avermi chiamata ‘cogliona’ o ‘puttana razzista’. se al mio posto ci fosse stata una persona fragile o delicata avreste potuto fare dei danni. Siate più responsabili, siate l’esempio positivo

Il post ha ottenuto, neanche a dirlo, centinaia di like. Applausi da Laura Pausini, Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan che conduce la trasmissione e dal profilo ufficiale di X Factor che scrive: «Ci fidiamo ciecamente di te». Anche Ambra Angiolini si schiera a fianco della cantante: «Sono anni che cerco di dire che tutto questo è peggio della “ plastica”, della “ politica”, della “ spazzatura”, perché questo fa marcire il mondo dalla radice.... stiamo diventando la causa e non l’effetto».

