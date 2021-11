X Factor 2021, la confessione di Mika: «Quando mi hanno spezzato il cuore ero a casa di uno stron*o». Durante la diretta del terzo live il giudice ha condiviso con il pubblico un aneddoto legato ad un suo grande amore.

Nel presentare Fellow, uno dei suoi cantanti, Mika ha raccontato un aneddoto legato ad un amore che tanti anni fa gli ha spezzato il cuore. «Non mi scorderò mai quando si è rotto il mio cuore, ero a casa di uno stronzo, in mutande. Poi mi sono vestito e sono uscito per strada ed ho vomitato. Avevo 19 anni, non era la mia prima volta ma era la prima volta che il mio cuore si è rotto»

Ognuno di noi prima o poi ha dovuto fare i conti con un cuore spezzato, Mika ha raccolto tutte quelle emozioni e le rivolte alla musica diventando una star: «Tre anni fa a Torino seduto su una panchina anche Fellow ha avuto questa sensazione. Non c'è un momento nella vita in cui ci sia più amore di quando un cuore si rompe in milioni di pezzi»