di Gianfranco Viesti

In grande evidenza, nell’agenda politica dei prossimi mesi, dovrebbe esserci una profonda riflessione sul regionalismo. Cioè su come funziona oggi l’Italia. Per quel che accade sotto i nostri occhi in piena emergenza Coronavirus: i particolarismi che rendono più difficile una strategia unitaria, sanitaria ed economica. Ed ancora, gli snervanti ping pong sulla libera circolazione fra regioni. Eccessi di protagonismo,...