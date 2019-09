Yellowstone, Sarah Davis fa la storia: è la prima donna ranger in 147 anni

Superintendent Cam Sholly announced the selection of Sarah Davis, a 20-year National Park Service veteran, as the new chief of Resource and Visitor Protection.



Details at: https://t.co/rRd74cRN4z pic.twitter.com/vmwFImpg14 — YellowstoneNPS (@YellowstoneNPS) September 25, 2019

Lunedì 30 Settembre 2019, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si può fare la storia anche stando in mezzo alle montagne, fra bisonti e orsi, nel cuore dell'America. La notizia l'ha lanciata la Cnn e l'ha valorizzata alla stregua di quegli eventi che fanno la storia: il parco nazionale di Yellowstone , conosciuto in tutto il mondo ed entrato nell'immaginario collettivo grazie ai cartoni animati dell'orso Yoghi, ambientati proprio nell'area protetta del Wyoming, ha la prima guardia forestale donna in 147 anni di storia:, che da venti anni presta servizio al parco ma in altri ruoli. (Fino ad ora le donne ranger avevano avuto solo ruoli a termine o di livello più basso rispetto a quello dei ranger).«Sarah è una leader eccezionale con una lunga tradizione di prestazioni elevate, pensiero strategico e collaborazione», ha dichiarato il sovrintendente Cam Sholly in una nota rilanciata poi dalla Cnn.Con il titolo ufficiale di capo della protezione delle risorse e dei visitatori, Davis «supervisionerà l'esecuzione delle forze dell'ordine, ricerca e salvataggio, servizi di emergenza, incendi, permessi speciali, piste e altro ancora. Fondamentalmente, se sei nei guai a Yellowstone, Davis è la donna che ti tirerà fuori dagli impicci».Davis, dal 2012, ha svolto funzioni simili come capo ranger di Natchez Trace Parkway, una strada ricreativa che si estende per oltre 400 miglia e attraversa tre stati. Ha ricoperto altre posizioni nei parchi militari nazionali di Vicksburg e Guilford, nel parco storico nazionale Harpers Ferry, nel parco nazionale di battaglia di Manassas, nel parco storico nazionale di Independence, nella spiaggia nazionale dell'isola di Assateague e in Blue Ridge Parkways. A dicembre, Davis inizierà il suo nuovo ruolo in Yellowstone, compiendo un altro passo nella storia della parità dei sessi.