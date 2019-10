Youma Diakite a Barbara D'Urso: «Sono stata vittima di stalking. Ecco cosa è successo...»

LEGGI ANCHE

Perseguitata per lungo tempo, con messaggi volgari, espliciti riferimenti a sesso e desiderio. Poi, un giorno, addirittura, raggiunta a casa.l’incubo che ha vissuto a causa di uno stalker.«Mi scriveva in continuazione, era convinto che fossimo stati insieme, parlava di vacanze fatte con lui, pensava che la nostra storia si fosse interrotta a causa del mio compagno», racconta. Inizialmente, la modella non aveva dedicato eccessiva attenzione ai messaggi decisamente pesanti - Barbara D'Urso ha letto alcuni dei più "soft" in studio - poi un giorno, lo stalker ha suonato il campanello di casa sua.«Si è finto postino, mi ha consegnato una lettera, l’ho presa, quando ho visto la calligrafia infantile, ho riaperto subito la porta e gli ho chiesto chi gli avesse dato quella lettera, a quel punto mi ha chiesto: “Non mi riconosci?”. Mi guardava insistentemente ma quando si è un personaggio noto può capitare che accada. Il mio pensiero lì è corso subito a lui. Gli ho detto di non avvicinarsi mai più a casa mia. Quando è arrivato il mio compagno, siamo andati subito a fare la denuncia ai carabinieri. Ho allegato tutti i messaggi che mi aveva inviato Il responsabile è stato subito raggiunto. Mi aveva scritto il suo nome e il suo indirizzo, quelli veri, perché voleva che io lo contattassi».Oggi il caso sembra chiuso, ma Youma non si sente ancora tranquilla: «Lui ha il divieto di avvicinamento, è una cosa ma non vuole dire niente, perché quando hai a che fare con uno psicopatico, il divieto non conta nulla. Il mio primo riflesso è stato traslocare, non l’ho fatto. Non ha mai fatto minacce a me, ma ho temuto per il mio compagno».E ancora: «Non ho mai parlato prima, ma mi sono convinta a venire perché ci sono tante donne in questa situazione. I carabinieri sono stati bravissimi, hanno fatto un lavoro meraviglioso, ma non credo sia una tutela sufficiente. Molte donne hanno problemi con psicopatici e vediamo tutti i giorni cosa succede».