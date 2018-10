Youtuber, Marzia Bisognin lascia la rete, ma gli eredi non mancano: ecco la Top Ten italiana

Venerdì 26 Ottobre 2018, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:16

Goodbye YouTube. Marzia Bisognin, 26 anni e 7,4 milioni di followers sulla piattaforma video più usata al mondo, abbandona il suo canale YouTube dopo essere divenuta la youtuber italiana più famosa. «Sento che per me è il momento di provare qualcosa di nuovo», dice ai suoi fan la ragazza vicentina che nei suoi video ha parlato di moda, cucina e videogame, forse spinta ed aiutata dal suo fidanzato svedese, noto come PewDiePie, 67 milioni di iscritti sul suo canale YouTube. ​ Ma se la Rete perde un asso, in Italia non sono pochi gli youtuber con milioni di iscritti, tanto che si può stilare una vera e proprio classifica, tenendo in considerazione i dieci profili più seguiti. Al decimo posto, una coppia di ragazzi, Matt & Bise, oltre due milioni di seguaci, che spesso propongono challenge – sfide – su cose da mangiare. In nona posizione, The Show, altra coppia presente sulla piattaforma dal 2013, supera i 2,4 milioni, preceduta a poca distanza da Surry, singolo youtuber che parla principalmente di videogiochi.Al settimo posto Anima, quasi 2,8 mln di followers, anche lui specializzato in videogame. Sesta posizione per Cicciogamer89, youtuber con problemi di sovrappeso che parla anche di tematiche serie, come la difficoltà di convivere col suo corpo e di sentirsi amato. «Non credete che essere famoso sia così bello se si hanno problemi di salute», dice in un video. Al quinto posto, circa 2,9 milioni di fans per ilvostrocaroDexter, racconta della sua passione per il calcio e dei soldi che si guadagnano grazie a Youtube. Un'altra coppia, me contro te, un ragazzo ed una ragazza alla quarta posizione che sfiorano i 3 mln.Arriva a 3,5 milioni St3pNy, un giovanissimo tra videogiochi e food. Al secondo posto iPantellas, 3,9 milioni con tanto di video musicali, tra auto di lusso, ragazze in bikini stile hip-hop. In prima posizione, FaviJTV, circa 4,9 milioni di followers, che sulle note di Occidentali's Karma di Francesco Gabbani, ha realizzato – tra i tanti video postati – una clip in cui ironizza sugli haters di YouTube, dal titolo “Usanze all'italiana” (oltre 17 mln di visualizzazioni).